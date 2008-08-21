Єхануров підписав наказ щодо "правил Ющенка" для ЧФ РФ

Сьогодні, 21 серпня, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підписав наказ “Про питання пересувань, пов’язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, даний наказ було видано з метою реалізації Указу Президента України №705/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 серпня 2008 року “Про ситуацію навколо пересувань, пов’язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України”.

Згідно з наказом, посадовою особою, яка відповідає за організацію узгодження з компетентними органами України пересувань, пов’язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України, визначено першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України (відповідно до функціональних обов’язків).

Також наказом міністра оборони України затверджено зразки документів, що використовуються при наданні дозволу або відмові у дозволі на пересування, пов’язані із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України.

Оскільки цей наказ підлягає обов’язковій державній реєстрації, його направлено до Міністерства юстиції України. Після реєстрації він набуде чинності, зазначили в Міноборони.