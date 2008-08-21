Голова СБУ: у звинуваченнях СП проти Тимошенко - 7 серйозних позицій

Матеріали, які отримала Служба безпеки України від Секретаріату Президента щодо діяльності Кабінету міністрів, містять сім досить серйозних позицій у сфері національної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам виконуючий обов’язки голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Сьогодні я підтверджую отримання документів від Секретаріату Президента, в яких є інформація про діяльність Кабінету міністрів, у зв’язку з тим, що така діяльність може завдавати шкоди інтересам України. Також підтверджую, що СБУ почала перевіряти цю інформацію – виключно у тій сфері, де законом відведені наші повноваження. Це обороноздатність, енергетична безпека і вирішення усіх питань, що визначені РНБО у сфері безпеки”, - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Говорячи про строки виконання цієї роботи, голова СБУ зауважив, що законом такі перевірки не обмежені у часі. “Це залежить від змістовності і часу надання відповідей, у тому числі й самим Кабміном. Окрім цього, від СБУ відповідні запити пішли на Службу зовнішньої розвідки та інші правоохоронні органи України”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також повідомив, що “за результатами цієї перевірки із урахуванням відповідей інших правоохоронних органів інформація буде надана Генеральній прокуратурі України, адже йдеться про найвищих державних службовців”.

“Я упевнений, і заявляю що політики не буде. А буде нормальна правова робота і належна перевірка. Якщо закон порушувався, значить далі буде робота Генеральної прокуратури і судів”, - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента у зраді національних інтересів.

Сьогодні прес-група СБУ повідомила, що відомство отримало від Секретаріату Президента України документи, в яких викладена інформація щодо діяльності Кабінету міністрів України “на шкоду національним інтересам держави”.