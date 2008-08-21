Геннадій Москаль: Секретаріат Президента – це кімната сміху

Політики, на прохання УНІАН, дали коментарі щодо заяв з Секретіату Президента щодо державної зради прем`єр-міністра, пізніше пом`якшеної до "зради державних інтересів".

Народний депутат від КПУ Олександр Голуб переконаний, що в запалі боротьби проти Тимошенко у представників СП «здали нерви» і своїми діями вони «роблять посміховисько із нашої держави».

- Взагалі Секретаріат Президента не має права робити такі заяви. Державний чиновник, який зробив таку заяву, думаю, що або сам повинен подати у відставку, або його слід відправити у відставку на підставі проведеного розслідування, як людину, що взагалі не має права займати подібні посади, - заявив парламентарій.

Представник НУ-НС Геннадій Москаль називає Секретаріат Президента «кімнатою сміху» із за якої у світі «на нас дивляться, як на нерозумних людей».

- Дії Секретаріату викликані відсутністю стратегії і абсолютною панікою. Вони хочуть переломити рейтинг Тимошенко. Але ж хіба це так робиться? Немає стратегії, немає тактики. Все робиться «топорно» і «на авось», - зазначив нардеп. Г.Москаль переконаний, що такі дії Банкової компрометують і без того негативний власний імідж.

- Якщо є відповідні дані, тоді служба безпеки має порушити кримінальну справу. Голослівні заяви, які нічим не підкріплені - це просто компрометація. Хоча скомпрометувати Секретаріат Президента в Україні уже нічим, - сказав парламентарій.

Про те, що заяви СП підривають «авторитет влади в очах українських громадян і безперечно шкодить Україні на міжнародній арені», стверджує Левко Лук’яненко.

- Такі закиди є ще й ознакою недостатньої політичної культури в Україні. У міжнародній практиці не прийнято виносити внутрішні суперечки на всезагальний розгляд. У кожному уряді є гострі суперечки по темах персонального характеру. Це властиво для всіх людей, але політики в цивілізованих країнах залишають свої дискусії у своїх кабінетах”, - констатує Лук’яненко.

- Треба вчити політичній культурі та субординації різного рівня держслужбовців. Необхідно притягнути до відповідальності за це Кислинського та змусити пояснити його слова, які стали надбанням мас. Він мусить, або дати докази, або бути покараний за наклеп. Тому, хто стоїть над ним, варто було б попросити пробачення у прем’єр-міністра за негідну поведінку свого підлеглого. Якщо Кислинський підпорядкований безпосередньо Балозі, то це його обов’язок, або й самого Президента, - переконаний Лук’яненко.