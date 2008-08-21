Росія не посилюватиме Чорноморський флот через прихід кораблів США

21:10, 21 серпня 2008
Політика
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Повідомлення з Генштабу

Росія не планує посилювати угруповання Чорноморського флоту РФ через виданий Туреччиною дозвіл на прохід американським кораблям з гуманітарною допомогою Грузії, повідомив журналістам заступник начальника Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Анатолій Ноговіцин.

"Чорноморський флот не потребує посилення. Угруповання ЧФ РФ для цього регіону є достатнім", - сказав Ноговіцин на прес-конференції в РІА “Новости”.

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