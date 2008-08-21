«Студентське братство» протестуватиме проти повернення кораблів ЧФ Росії

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентське братство» завтра о 10-й ранку на березі Севастопольської бухти проведе акцію протесту проти повернення до Севастополя кораблів Чорноморського флоту РФ після їх участі в операції в Грузії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова цієї організації Олег ЯЦЕНКО.

За інформацією лідера „Студентського братства”, за участі студентів з різних регіонів України, зокрема Севастополя, Сімферополя, Одеси, Києва і Луганська, буде встановлено студентський наметовий табір з плакатами, в яких міститиметься заклик не пускати в Україну ті кораблі, які брали участь у війні з Грузією.

Як додав голова організації, „якщо кораблі ЧФ РФ зайдуть у Севастопольську бухту, активісти «Студентського братства» наблизяться до них на судні та проведуть просвітницьку акцію-навчання про основи законодавства України та попередять про кримінальну відповідальність за їх порушення”.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня очікується повернення до Севастополя кораблів ЧФ РФ, що брали участь у блокаді грузинського узбережжя.