Інформаційна війна з Росією - це справа стратегічної розвідки

Інформаційним протиборством з Росією повинна займатися українська стратегічна розвідка.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК на прес-конференції.

Говорячи про масштабність інформаційного впливу Росії на Україну, він зазначив, що “просування російських інформаційно-аналітичних структур на територію України відбувалося протягом усього періоду української незалежності”.

“У той же час Україна, на жаль, у цій сфері знаходиться у складній ситуації. Це можна порівняти з “боротьбою дорослого борця із тринадцятирічним хлопчиком”, - сказав експерт.

У зв’язку з цим В.БАДРАК зробив висновок, що активні інформаційні операції з боку Росії проти України проводяться майже щоденно. У той же час, як підкреслив експерт, майже ніколи не видно активного інформаційного супротиву від України. “Єдине, що на сьогодні можна відзначити, це підвищення оперативності реагування таких структур, як МЗС і Секретаріат Президента на ту чи іншу інформацію. Але це лише захист, випрасовування”, - зауважив В.БАДРАК.

“Українські спецслужби повинні взяти це до уваги і працювати у сфері “гуманітарних операцій”. Адже на сьогодні Україна не здатна адекватно протидіяти інформаційному впливу із зовні. Цією справою повинна займатися стратегічна розвідка. В Україні ніколи й ніхто, напевно, цим не займався. Принаймні, зовнішніх ознак цього не спостерігається. А з боку Росії ми бачимо це щоденно”, - підсумував В.БАДРАК.