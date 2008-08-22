Експерт: Росія має надто великий арсенал невійськових засобів

Експерти не виключають провокації з боку Росії з метою прийняття українською владою рішень про застосування підрозділів спеціального призначення.

Про це йдеться в переданій УНІАН експертній оцінці «російсько-грузинського конфлікту. Висновки для України», проведеної Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння.

«Характер майбутньої активності Російської Федерації по відношенню до України слід віднести до формату ведення концентрованих активних дій політичними і інформаційними засобами з постійним розширенням зони впливу всередині і навколо України. Головною метою російської сторони в даний час є повернення України у фарватер російської політики, а поточними завданнями – дестабілізація обстановки в Україні, а в перспективі - створення передумов розколу України», - відзначають експерти Центру.

На їх думку, «існують ознаки відпрацювання російською стороною і версій застосування військової сили, хоча основними принципами дії залишатимуться політичний та економічний тиск, політика залякування населення».

Як пояснюють українські аналітики, «РФ має дуже великий арсенал засобів невоєнної дії, аби піддатися спокусі застосувати військову силу. Останнє можливе лише в разі створення ефекту «реакції у відповідь» на силові дії української влади».

На думку експертів Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, в даний час головний акцент російської інформаційної політики спрямовано на формування в очах російських громадян образу ворога в особі сусідньої України, а в очах українців – ворога в образі НАТО, і влади, яка діє у нього на поводу. При цьому зоною особливих ризиків є активний пошук і підтримка російською стороною сильних «агентів впливу» в особі українських політиків і політичних сил, що стоять за ними.

«Окремою площиною боротьби є Севастополь, є сенс прямо говорити про передумови майбутньої «битви за Севастополь». При цьому активна і тривала діяльність в інформаційній і соціальній сферах на тлі відсутності відповідних програм з боку української влади можуть забезпечити РФ серйозний позиційний успіх на цьому фронті», - наголошується в експертній оцінці.

«Після російсько-грузинської війни арсенал впливу російської влади й кількість антиукраїнських заходів на території України буде помітно розширено. Не виключені провокації з метою прийняття українською владою рішень на застосування формувань спеціального призначення», - підсумовують аналітики.