Тимошенко: важко, безмежно важко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що позитивне голосування за проект змін до державного бюджету, запропонованого урядом, дасть змогу направити в 2008 році на будівництво доріг 24,3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на урочистому мітингу на честь відкриття автотраси державного значення «Харків-Червоноград-Перещепіне» в Харківській області.

При цьому прем`єр зазначила, що ці кошти в п`ять разів перевищують показники торішнього бюджету.

«Я хочу запевнити вас, що з цим парламентом ми справимося. Там важко, безмежно важко. Там кожен крок, який ти робиш, ти робиш через тернії, ще не відомо, до зірок чи ні. Адже кожне голосування дається дуже важко», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши при цьому, що це є наслідком політичної конкуренції.

У той же час вона висловила переконання в тому, що голосування стосовно змін до бюджету буде позитивним.

«Але я думаю, що ми всі перешкоди подолаємо і зробимо так, що ці гроші підуть на будівництво доріг в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.