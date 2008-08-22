Секретаріат Ющенка звинувачує Москву у подвійних стандартах

Дії військових підрозділів Росії на території Грузії та коментарі керівництва Генштабу РФ, зокрема, щодо факту недопущення представників ПАРЄ у Горі, наочно демонструють усьому світу ставлення Росії до міжнародних організацій і до виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до досягнутих домовленостей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

За його словами, з офіційних пояснень російської сторони залишається незрозумілим, чому керівники Комітету з моніторингу ПАРЄ Матіаш ЕРШІ і Кастріот ІСЛАМІ мали попередньо повідомити російську сторону про своє пересування територією Грузії, а також яким чином офіційні представники міжнародних організацій мають контролювати виконання домовленостей щодо виведення військових підрозділів РФ.

«Неадекватна реакція російської сторони на повідомлення щодо заходу кораблів НАТО в акваторію Чорного моря та в порти Грузії так само свідчить про безпідставні наміри контролювати ситуацію в грузинських портах», - окремо наголосив заступник глави Секретаріату.

Він нагадав, що водночас у відповідь на укази Президента України щодо впорядкування та регламентації дій Чорноморського флоту РФ, який тимчасово базується в Україні, «з Москви пішли істеричні та позбавлені будь-яких правових засад коментарі щодо порушення Україною двосторонніх домовленостей».

За словами А.ГОНЧАРУКА, здивування також викликає категоричне неприйняття російською стороною будь-яких правил та механізмів контролю за переміщенням вантажів суднами ЧФ РФ по території України - при одночасних заявах щодо необхідності негайного контролю вантажів, які надходять до Грузії.

«Це все не можна кваліфікувати інакше як застосування подвійних стандартів, точніше - відсутність поваги до норм міжнародного права та суверенітету інших країн. У таких підходах російської сторони яскраво проявляється крайня ступінь нехтування законними правами та інтересами інших суверенних держав», - наголосив А.ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, російські військові не пустили до грузинського міста Горі керівників Комітету з моніторингу Парламентської асамблеї Ради Європи М.ЕРШІ і К.ІСЛАМІ. 20 серпня вони спробували проїхати в місто Горі, що розташоване поза Південною Осетією і вже декілька днів контролюється російськими військами. Проте вже при виїзді з Тбілісі, біля селища Ігоєті, представників ПАРЄ зупинили російські військовослужбовці.