Луценко їде до США - стежитиме за висуванням кандидата у президенти
13:25, 22 серпня 2008Політика
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Каже, весь час буде на зв’язку
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО має намір піти на тиждень у відпустку та відвідати США на запрошення Демократичної партії, яка на своєму з’їзді висуватиме кандидата у президенти держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.
Водночас Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що, незважаючи на це, він «буде на телефонному зв’язку».
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