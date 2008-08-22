Луценко їде до США - стежитиме за висуванням кандидата у президенти

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО має намір піти на тиждень у відпустку та відвідати США на запрошення Демократичної партії, яка на своєму з’їзді висуватиме кандидата у президенти держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що, незважаючи на це, він «буде на телефонному зв’язку».