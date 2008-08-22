Янукович нарешті відреагував на події в Грузії

Голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не мав права "однобічно підтримувати" Грузію в її конфлікті з Росією від імені Української держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам, оголошуючи заяву фракції ПР щодо грузинсько-російського конфлікту.

“Україна знаходиться у дуже складній ситуації через фактичну участь держави у грузинсько-російському конфлікті. Ми можемо брати участь у його врегулюванні лише на миротворчих засадах. Заяви українських керівників на підтримку Грузії призводять до того, що сьогодні ми маємо дуже конфліктну ситуацію з Російською державою”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Між тим політик зауважив, що, “безумовно, В.ЮЩЕНКО, як людина, враховуючи його стосунки з М.СААКАШВІЛІ, можливо, прийняв правильне рішення”. “Кум він чи не кум, але я бачив, як ЮЩЕНКО хрестив сина СААКАШВІЛІ. Але Президент України не мав права однобічно підтримати Грузію від імені Української держави”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також додав, що Україна "не повинна обслуговувати" інтереси США в їхньому протистоянні з Росією. “Ми повинні дбати про свою безпеку і національні інтереси України”, - підсумував В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція Партії регіонів ухвалила і розповсюдила заяву щодо грузинсько-російського конфлікту, в якій, зокрема, засуджує дії і позицію української влади у цьому питанні.