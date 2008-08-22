Спецпредставник Ющенка знову відбув до Грузії

Спеціальний представник Президента України, заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ на виконання доручення глави держави Віктора ЮЩЕНКА відбув сьогодні до Грузії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, метою робочого візиту є проведення двосторонніх зустрічей з керівництвом Грузії, вивчення гуманітарної ситуації у регіоні, а також моніторинг стану виконання домовленостей щодо припинення воєнних дій, у тому числі стосовно виведення російських військ.

Програмою візиту заплановано відвідання постраждалих від конфлікту територій країни і табору для біженців.

Передбачається, що однією з головних тем зустрічей буде обговорення можливих шляхів інтернаціоналізації міжнародних миротворчих сил у регіоні.

Як повідомляв УНІАН, після початку військової операції в Грузії В.ЮЩЕНКО 8 серпня вже направляв К.ЄЛІСЄЄВА до Тбілісі як свого Спеціального представника.

Тоді у ході поїздки Спеціальний представник також проводив консультації з керівництвом Грузії, представниками ОБСЄ та іншими міжнародними діячами.