Спецпредставник Ющенка знову відбув до Грузії
У прес-службі МЗС пояснили мету
Спеціальний представник Президента України, заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ на виконання доручення глави держави Віктора ЮЩЕНКА відбув сьогодні до Грузії.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, метою робочого візиту є проведення двосторонніх зустрічей з керівництвом Грузії, вивчення гуманітарної ситуації у регіоні, а також моніторинг стану виконання домовленостей щодо припинення воєнних дій, у тому числі стосовно виведення російських військ.
Програмою візиту заплановано відвідання постраждалих від конфлікту територій країни і табору для біженців.
Передбачається, що однією з головних тем зустрічей буде обговорення можливих шляхів інтернаціоналізації міжнародних миротворчих сил у регіоні.
Як повідомляв УНІАН, після початку військової операції в Грузії В.ЮЩЕНКО 8 серпня вже направляв К.ЄЛІСЄЄВА до Тбілісі як свого Спеціального представника.
Тоді у ході поїздки Спеціальний представник також проводив консультації з керівництвом Грузії, представниками ОБСЄ та іншими міжнародними діячами.