Янукович нагадав, що він - не прокурор: буде інформація - відповість

Голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що не може дати оцінку звинуваченням з боку Секретаріату Президента у зраді національних інтересів України прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО через відсутність інформації щодо цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні журналістам.

“У мене немає ніякої інформації з цього приводу. Якщо б вона була, я би дав їй оцінку. Але, безумовно, йде політична боротьба і протистояння, в яких застосовуються будь-які засоби. У суспільстві це всім зрозуміло. Тому тут повинна бути конкретика. Коли вона буде - тоді буде й відповідь”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим він додав, що “не є слідчим і прокурором. “Я - політик”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

21 серпня прес-група СБУ повідомила, що відомство отримало від Секретаріату Президента України документи, в яких викладена інформація щодо діяльності Кабінету міністрів України на шкоду національним інтересам держави.

За словами керівника СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, матеріали, які отримала Служба безпеки від Секретаріату Президента щодо діяльності Кабінету міністрів, містять сім досить серйозних позицій у сфері національної безпеки.

“Я підтверджую отримання документів від Секретаріату Президента, в яких є інформація про діяльність Кабінету міністрів у зв’язку з тим, що така діяльність може завдавати шкоди інтересам України”, - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.