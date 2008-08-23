Завтра Ющенко піде на "Ніч незалежності"

У неділю, 24 серпня, о 20.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО планує відвідати у Києві мистецьку акцію «Ніч Незалежності» (Арена-Сіті).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, ця мистецька акція складається з двох частин: концерту українських виконавців і груп та дискотеки.

Для гостей свої найкращі твори виконають Тарас ЧУБАЙ та гурт «Плач Єремії», вокальна формація «Піккардійська терція», гурт «Гайдамаки», гурт «Тартак», Віктор МОРОЗОВ та інші.

Акредитація проводиться сьогодні, 23 серпня, з 13.00 до 15.00 за телефоном: 255-71-40, та 24 серпня з 10.00 до 13.00 за телефоном: 255-74-02.

Обов`язковий дресс-код - вишиванка. Прохання для преси також по можливості бути у вишиванках, йдеться у повідомленні прес-служби Президента.