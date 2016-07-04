Гройсман обіцяє щоквартальні звіти уряду перед суспільством

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час LIVE у Fаcebook сьогодні вранці.

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"Будемо відверто і щиро говорити про те, що ми робимо, про те, що ми хотіли б зробити. І, беззаперечно, дуже важливо, коли влада звітує перед громадянами. І новий уряд започатковує нову традицію - ми хочемо звітувати кожного кварталу перед українським суспільством про те, що зроблено, що не вдалося зробити, які пріоритети стоять на наступний період", - сказав прем’єр.

На думку глави уряду, ця традиція повинна бути на всіх рівнях влади.