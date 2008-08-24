Ющенко привітав олімпійську збірну з Днем Незалежності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав олімпійську збірну України із Днем Незалежності держави.

Як повідомили УНІАН у прес-служби глави держави, у привітанні В.ЮЩЕНКО зазначив, що “успішний виступ нашої збірної на Пекінській олімпіаді став прекрасним святковим подарунком усьому українському народові. Шістнадцять днів поспіль ви радували нас своїми перемогами. Ви переконливо довели, що Україна належить до найсильніших спортивних держав світу”.

Президент запевнив спортсменів, що українці вдячні і пишаються ними.

Він переконаний, що кожен олімпієць ще “не раз уславить Україну, іще не раз над світовими аренами на вашу честь майорітиме наш національний прапор”.

В.ЮЩЕНКО побажав членам олімпійської збірної України здоров`я, доброго настрою, наснаги й щасливого повернення на Батьківщину.

*** Сьогодні закінчуються літні Олімпійські ігри-2008 в Пекіні. У підсумку Україна здобула 27 нагород: 7 золотих, 5 срібних та 15 бронзових, і посіла 11-те місце в неофіційному медальному заліку.