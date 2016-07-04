МВС Польщі прокоментувало заборону на вʼїзд українському гурту Ot Vinta
Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак прокоментував інцидент з забороною на вʼїзд до країни українському гурту Ot Vinta і наголосив, що рішення про заборону на вʼїзд стосувалося забезпечення "громадського порядку".
Про це повідомляє Європейська правда за інформацією TVN24.
"Причини (заборони на вʼїзд українським музикантам) стосувалися забезпечення громадського порядку", - сказав він.
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Як відомо, заборона на вʼїзд до Польщі для Ot Vinta (для виступу на фестивалі у Варшаві) від 3 липня стала другою забороною на виступ гурту на території Польщі за останні кілька днів.
Перед цим, влада східного польського міста Перемишль заборонила концерт гурту, запланований на 2 липня під час фестивалю "Ніч на Івана Купала".
Гурт мав виступити на запрошення Обʼєднання українців у Польщі.
Тоді концерт було скасовано через наполягання місцевої організації вболівальників футбольного клубу "Полонія", представники якої звинуватили музикантів у "просуванні бандерівської ідеології".
На думку Блащака, організатори фестивалю, які домовилися про виступ Ot Vinta у Варшаві, мали на меті "перенести бійку з Перемишля до Варшави".
"Я думаю, що організатор цього заходу побажав перенести бійку з Перемишля до Варшави", – відзначив він.