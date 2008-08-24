Янукович про Україну, Грузію, зброю, конфлікт і відповідальність

Фракція Партії регіонів вимагатиме розгляду Верховною Радою у першочерговому порядку питання про «втручання України у збройний конфлікт на Кавказі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам у Києві заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що фракція Партії регіонів «безумовно, ставитиме питання про політичну відповідальність керівників держави».

За словами лідера Партії регіонів, необхідно з’ясувати питання, на яких підставах «Україна брала участь у конфлікті на боці однієї із сторін».

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що необхідно з’ясувати, чи брали українці безпосередню участь у цьому конфлікті і чи постачалася українська зброя «для знищення мирного населення міст і селищ».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що фракція Парії регіонів наполягатиме, аби кожен політик, кожен народний депутат висловив свою точку зору з тим, «щоб український народ побачив, хто є хто».

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня фракція Партії регіонів заявила, що вважає за необхідне терміново розпочати політичні консультації щодо прийняття змін до Конституції України з метою визначення позаблокового статусу України та недопущення участі вищих керівників держави у розв’язанні та втягуванні держави у міжнародні конфлікти.

Також "регіонали" наполягали, щоб у перший день сесії Верховної Ради депутати розглянули питання грузинсько-осетинсько-російського конфлікту, дали оцінку діям чинної влади та опрацювали комплекс заходів, спрямованих на повернення українсько-російських відносин у русло добросусідського та взаємовигідного діалогу.

Крім того, депутати від Партії регіонів вимагали заборонити постачання української зброї в гарячі точки, зокрема в Грузію, та створити парламентську тимчасову слідчу комісію, яка розслідувала б факти продажу Грузії української зброї та участі українських громадян у збройному конфлікті між Росією і Грузією.