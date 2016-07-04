"Вмовили приїхати, подивитися матч": зірка "Дому-2" повідомила про знаходження Онищенка у Москві

Про це пише "Українська правда" з посиланням на фото в Instagram російської телеведучої Вікторії Боні.

Праворуч від Онищенка Вікторія Боня - російська телеведуча, модель і колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2". Зліва від українського нардепа Софія Нікітчук - переможниця конкурсу краси "Міс Росія-2015".

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Сама Боня "перепостила" фотографію Онищенка.

"Ледве вмовили Сашу прийняти правильне рішення і приїхати в Росію, подивитися матч Франція-Ісландія", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт народного депутата Олександра Онищенка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств з договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, внаслідок викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі. Затриманим раніше 10 підозрюваним у причетності до даної схеми було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів. Сумарний розмір застави становить понад 1 млрд грн.