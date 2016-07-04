Україна чекає від ОРДО відповіді на пропозицію про обмін 50 бойовиків на 25 українських заручників – Геращенко
Україна чекає від представників окремих районів Донецької області відповіді на пропозицію про обмін 50 бойовиків на 25 українських заручників.
Про це повідомила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
«Ще раз передали нашу позицію: Україна очікує відповіді на списки - пропозиції звільнення 25 українців, ми готові передати іншій стороні 50 громадян, що вони розшукують», - написала вона.
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Також, за словами Геращенко, українська сторона готова передати ОРДО 8 затриманих минулого тижня під Широкино "саперів", аби звільнити українських заручників.
«Ми зробили пропозиції, ми чекаємо відповіді, наступна зустріч в Мінську 13 липня», - додала Геращенко.