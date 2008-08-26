Медведєв вважає, що нині саме час вирішити питання з Придністров'ям

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на зустрічі з лідером Молдови Володимиром ВОРОНІНИМ заявив, що, на його думку, в даний час є хороші шанси врегулювати проблему Придністров`я.

Президент РФ відзначив, що при вирішенні подібних проблем варто враховувати недавній досвід невизнаної республіки Південна Осетія, передає РІА «Новости».

Як повідомлялося, 25 серпня Рада Федерації і Державна дума РФ проголосували за визнання незалежності невизнаних республік Південна Осетія і Абхазія.

"За останній час відбулися відомі події, які показали, наскільки небезпечним може бути конфліктний потенціал, який міститься в заморожених конфліктах", - стверджує Д.МЕДВЕДЄВ.

"Заморожені конфлікти - це вулкани, які можуть почати виверження у будь-який момент", - погодився В.ВОРОНІН. За словами молдавського президента, дуже важливо не допустити "розморожування" придністровського конфлікту.

Придністровська Молдавська Республіка була проголошена декількома районами Молдови після розпаду СРСР. Власті Молдови республіку не визнали. Декілька місяців в Придністров`ї продовжувався збройний конфлікт. Зараз в регіоні знаходяться спільні миротворчі сили (СМС), до складу яких входять російські, молдавські і придністровські військові. Переговори про статус невизнаної республіки були припинені в 2006 році.