Європейський союз має визнати право України на членство - експерти

Європейський союз має визнати право України на членство в ЄС та НАТО, запропонувати більш ліберальний візовий режим, підтримати територіальну цілісність України та інтегрувати цю державу до європейського енергетичного ринку. Про це йдеться у доповіді аналітичного центру Європейської ради з закордонних справ, присвяченій російсько-грузинському конфлікту.

Згідно з доповіддю, нині своїми діями Росія намагається надіслати сусідам -Україні, Молдові та Азербайджану - важливий сигнал: відтепер Москва відповідатиме агресивніше на те, що вона вважає антиросійської поведінкою.

Як зауважують експерти, Москва вірогідно гратиме на протиріччях в Україні стосовно “російського питання” і намагатиметься впливати на майбутнє цієї країни. Аналітики не виключають, що паралельно Росія заохочуватиме сепаратистські рухи в Севастополі та в Криму загалом. Як наголошується в документі, з огляду на те, що наступним пунктом напруги може стати Україна, ЄС має розробити широку стратегію для виявлення солідарності із цією державою. Можливість для цього може створити саміт Україна-ЄС, що проходитиме 9 вересня в Евіані. На думку авторів доповіді, Євросоюз має, зокрема, підтримати українські плани розробки дорожньої карти для виведення російського флоту із Севастополя після 2017 року, ЄС також повинен провести дослідження щодо майбутнього транзиту газу з Росії і впливу на це газогонів, що обминають Україну.

Німецька хвиля