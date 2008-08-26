Яценюк бачить, що кандидатам у президенти в своїх кріслах не сидиться

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує «складні політичні баталії», зокрема й у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час науково-практичної конференції «Забезпечення реалізації державної політик щодо розвитку освіти в Івано-Франківській області».

«Скоріш за все треба очікувати складних політичних баталій», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, реформування в українському суспільстві не відбуватиметься, оскільки знову триватиме боротьба «хто кращий з політиків». «І буде знову боротьба, хто на кінець сяде в крісло президентське», – зазначив голова ВР. «Уже не сидиться у своїх кріслах», - додав він.

Спікер спрогнозував, що ситуація в парламенті буде складною.

«Важливо відзначити те, що його (парламент – УНІАН) все таки не розпустили», – зауважив А.ЯЦЕНЮК, додавши, що завдяки цьому вдалося прийняти хоч кілька «системних законів».

Голова ВР також сказав, що наполягатиме, щоб на наступній сесії парламенту (яка має розпочатися 2 вересня – УНІАН) розглядалися питання, «які є неполітичні, які об’єднують». На його думку, необхідно розглядати ті законопроекти, у яких можна досягти консенсусу між політичними силами, і ухвалення яких «дасть підтримку будь-яким політичним силам, незалежно від кольору».

Також А.ЯЦЕНЮК зазначив, що поїздки політиків у регіони, зустрічі з виборцями під час відпусток часто мають на меті підготовку до наступних виборів. «Зараз до вас політики їздять як по свячену воду», – сказав голова ВР, зауваживши, що виборцям слід навчитися чітко розуміти, де йдеться про обіцянки, які не виконуватимуться.