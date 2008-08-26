Вінський хоче перетворити Укрзалізницю на державну акціонерну компанію

Новий проект реформування залізничної галузі узгоджений усіма відомствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів повідомив міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСКИЙ.

«План реформування «Укрзалізниці» на сьогодні узгоджений усіма відомствами, і ми сьогодні відправляємо його до Мінюсту для юридичної експертизи, і виносимо на Кабмін», - сказав міністр.

За його словами, затверджений останній варіант проекту реформування, що пропонувався Мінтрансзв’язку, згідно з яким на базі «Укрзалізниці» пропонується створити державне підприємство. При цьому міністр підкреслив, що створення ДП є проміжним етапом, пізніше буде створена ДАК. «ДП - це перехідний етап, тобто перехід від ДП до ДАК залежатиме від того, як спрацює Верховна Рада. Як тільки Верховна Рада зміни необхідні до законопроектів приймає, що нам розв`язує руки, ми відразу робимо ДАК. Але зараз ми робимо тільки зміни до закону про залізничний транспорт і робимо ДП”, - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Він також підкреслив, що розраховує до кінця вересня завершити всі питання з глобальними реформами в системі Мінтрансу.

Як повідомляв УНІАН, Мінтрансзв’язку підготувало новий проект програми реформування залізничного транспорту, яким пропонується створити ДП «Українські залізниці» перед створенням ДАК «Українські залізниці». При цьому, раніше планувалося створення ДАК відразу, без проміжного створення ДП. Якщо Мінтрансзв’язку виступало за реформування за принципом створення ДП, то «Укрзалізниця» - за принципом створення ДАК.

Згідно з новим проектом Мінтрансу, виконання програми здійснюється в три етапи - з 2008 по 2015 р. На першому етапі передбачено створення ДП “Українські залізниці”, на другому етапі реформування (2011-2012 рр.) – реорганізація цього ДП у корпоративну структуру шляхом утворення дочірніх підрозділів, які здійснюватимуть окремі види комерційної діяльності на залізничному транспорті за видами економічної діяльності.

Довідка УНІАН. 27 грудня 2006 р. розпорядженням Кабміну №651-р була схвалена Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту України на 2007-2015 рр. Вона передбачає створення на базі «Укрзалізниці» і залізничних підприємств ДАК «Українські залізниці», 100% акцій якої належатимуть державі і не підлягають відчуженню. Впродовж 2007 р. на основі даної концепції розроблялася відповідна програма реформування, яка також передбачала створення ДАК.