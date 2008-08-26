Заступник голови МЗС їде на консультації щодо Грузії

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ сьогодні відбув до Брюсселя для проведення консультацій з представниками держав-членів НАТО щодо ситуації навколо Грузії та участі у заходах по лінії Україна-ЄС.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході перебування в Брюсселі К.ЄЛІСЄЄВ зустрінеться з представниками країн ЄС у форматі Політико-безпекового комітету, відбудуться консультації з Високим представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ. Предметом обговорення буде підготовка до екстреного засідання Європейської Ради, присвяченого ситуації в Грузії, яке відбудеться 1 вересня ц.р. за ініціативи Президента Франції Ніколя САРКОЗІ.

27 серпня К.ЄЛІСЄЄВ братиме участь у засіданні Комітету Україна-НАТО на рівні послів, під час якого буде обговорено події в Грузії та їх можливі наслідки для загальноєвропейської безпеки.