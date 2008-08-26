Швеція вважає, що Росія навмисне порушила міжнародне право

15:52, 26 серпня 2008
Політика
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Реакція на визнання Абхазії і Пд. Осетії

Карл БИЛЬДТ
Рішення Росії визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії є "навмисним порушенням міжнародного права".

Як передає агентство “Новини-Грузія” з посиланням на Франс Прес, про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ.

"Це рішення означає ясне і навмисне порушення міжнародного права і проти фундаментальних принципів стабільності в Європі", - вважає глава шведського зовнішньополітичного відомства.

 

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