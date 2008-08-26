Саркозі обіцяє увечері офіційну реакцію ЄС на рішення Москви

Франція, яка зараз головує у Європейському Союзі, проводить консультації з європейськими партнерами для того, щоб від імені ЄС засудити рішення Росії щодо визнання незалежності Абхазаії та Південної Осетії.

Як повідомляє агентство Франс-Прес, про це заявили у Міністерстві закордонних справ Франції. "Зараз ми проводимо консультації з нашими партнерами для того, щоб вже сьогодні увечері ухвалити декларацію від імені ЄС", – сказав представник МЗС Франції.

Раніше Франція засудила визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії і висловила жаль з приводу такого кроку Росії.