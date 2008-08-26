Бойко: визнали Косово - визнавайте і Абхазію з Південною Осетією

Народний депутат України, міністр палива та енергетики опозиційного уряду Юрій БОЙКО вважає, що Росія вчинила правильно, визнавши незалежність Південної Осетії і Абхазії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата.

«Світ має бути послідовним в оцінці незалежних процесів різних народів. І якщо була визнана незалежність Косового, то було б нелогічно сьогодні не визнавати незалежність Південної Осетії і Абхазії. За принципом Косового потрібно так само поступити і щодо Південної Осетії і Абхазії. І Україна повинна зайняти тут абсолютно чітку позицію», – сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Держдума і Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії і Абхазії незалежними державами.

Сьогодні, 26 серпня, Д.МЕДВЕДЄВ підписав укази про визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Після такого рішення Д.МЕДВЕДЄВА Грузія звинуватила Росію в анексії Південної Осетії і Абхазії.

Раніше країни «Великої сімки» закликали Росію не визнавати незалежність цих самопроголошених республік.