США: те, що зробила Росія, не залишиться без наслідків

Рішення Росії визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії порушує резолюції ООН.

Як повідомляє агентство «Новини-Грузія», про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Роберт ВУД.

"Рішення президента МЕДВЕДЄВА про визнання Абхазії і Південної Осетії для нас є неприйнятним. Воно порушує дух і букву резолюцій Ради Безпеки ООН, які підтримані Росією", - сказав Р.ВУД.

За його словами, США зараз думають над своєю можливою відповіддю на рішення російського президента.

"Ми, що очевидно, не можемо допустити, щоб те, що зробила Росія, залишилося без якихось наслідків", - сказав представник Держдепартаменту США.

Раніше держсекретар США Кондоліза РАЙС заявила, що США, скориставшись своїм правому вето, заблокують у РБ ООН будь-які спроби змінити затверджений резолюціями РБ ООН статус Абхазії і Південної Осетії як частини території Грузії.