Голова ВР нагадує про Косово, Карабах і Придністров'я

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відводить ключову роль ООН та Раді безпеки ООН у вирішенні питань міжнародного права. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР України.

Коментуючи журналістам рішення російської влади щодо визначення статусу Абхазії та Південної Осетії, голова Верховної Ради України сказав: «На превеликий жаль, я прогнозував і чітко казав, що це (конфлікт на території Грузії – прес-служба) не двосторонній конфлікт. Друге, - цей конфлікт матиме дуже серйозні наслідки для геополітичної безпеки».

«Мова йде про фактичне відхилення від норм міжнародного права. Мова йде про те, що цей конфлікт спровокував цілу низку послідовних дій, які пов‘язані із «замороженими конфліктами». «Хотів би нагадати, що окрім Південної Осетії та Абхазії є Придністров‘я, є Карабах» та ще велика кількість подібних ситуацій по всьому світові, сказав А.ЯЦЕНЮК.

«Я змушений констатувати, що у тому числі і «косовський прецедент» дуже далекий від досконалості з точки зору міжнародного права», - зазначив він. «Тому ключова світова інституція, яка має беззаперечне право на прийняття таких рішень – це виключно ООН та Радбез ООНу, чого, на превеликий жаль, не було дотримано ні у першому, ні у другому випадку», - сказав голова Верховної Ради України.