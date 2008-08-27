Наша Україна не хоче займати «страусину» позицію

Голова партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО наполягає, що Верховна Рада має дати оцінку діям Кремля щодо визнання самопроголошених територій – Абхазії та Південної Осетії.

Як повідомляє прес-служба політичної партії “Народний Союз Наша Україна”, про В.КИРИЛЕНКО сказав у прямому ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії, коментуючи визнання Росією незалежності самопроголошених регіонів Грузії - Південної Осетії та Абхазії.

“Визнання Росією незалежності Південної Осетії і Абхазії – подія, яка може позначитись на внутрішній політиці України. “Наша Україна” засуджує сприяння сепаратистським течіям. Ми є прихильниками територіальної цілісності кожної держави”, - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що принцип територіальної цілісності кожної держави відображено в основоположних засадах Гельсінського пакту, де всі країни, навіть у період холодної війни, зобов’язувались дотримуватись принципу непорушності кордонів.

На думку В.КИРИЛЕНКА, “якщо події будуть розвиватись такими темпами, то відокремлення територій самопроголошених республік стане абсолютно неконтрольованим процесом”.

За його словами, в такій ситуації парламент України не повинен займати “страусиної” позиції і має обов’язково дати свою оцінку діям Кремля щодо визнання самопроголошених територій.