Наша Україна не хоче займати «страусину» позицію
Кириленко нагадав про Гельсінський пакт
Голова партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО наполягає, що Верховна Рада має дати оцінку діям Кремля щодо визнання самопроголошених територій – Абхазії та Південної Осетії.
Як повідомляє прес-служба політичної партії “Народний Союз Наша Україна”, про В.КИРИЛЕНКО сказав у прямому ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії, коментуючи визнання Росією незалежності самопроголошених регіонів Грузії - Південної Осетії та Абхазії.
“Визнання Росією незалежності Південної Осетії і Абхазії – подія, яка може позначитись на внутрішній політиці України. “Наша Україна” засуджує сприяння сепаратистським течіям. Ми є прихильниками територіальної цілісності кожної держави”, - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.
Він нагадав, що принцип територіальної цілісності кожної держави відображено в основоположних засадах Гельсінського пакту, де всі країни, навіть у період холодної війни, зобов’язувались дотримуватись принципу непорушності кордонів.
На думку В.КИРИЛЕНКА, “якщо події будуть розвиватись такими темпами, то відокремлення територій самопроголошених республік стане абсолютно неконтрольованим процесом”.
За його словами, в такій ситуації парламент України не повинен займати “страусиної” позиції і має обов’язково дати свою оцінку діям Кремля щодо визнання самопроголошених територій.