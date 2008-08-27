Екс-помічник Буша-старшого радить вдарити по гаманцях російської еліти

США і Європейський Союз у відповідь на дії Росії в Грузії мають нагоду вдарити «по гаманцю» представників російської еліти, почавши перевірки їхніх особистих фінансових заощаджень та інвестицій на Заході, заявляє колишній помічник екс-президента США Джорджа БУША-старшого, юрист Девід РІВКІН.

"Правильно організована відповідь з використанням "м`якої сили" (soft power), така, як кампанія правоохоронних заходів, спрямованих проти правлячої еліти Росії, могла б бути надзвичайно ефективною, щоб покарати агресію проти Грузії та не допустити майбутні подібні дії", - пише Д.РІВКІН в газеті "Вашингтон пост" у співавторстві з іншим американським юристом Карлосом РАМОС-МРОСОВСЬКИ, повідомляють РІА «Новости».

Повідомляючи, що наглядові органи США і ЄС мають можливість провести перевірку бізнес-операцій осіб, близьких до керівництва Росії, Д.РІВКІН зазначає, що такі перевірки можуть стосуватися цінних паперів, податків та інших економічних операцій. Завдяки можливостям, що є на Заході, для відстеження фінансових та інших активів і тривалих дозволених термінів давності ці перевірки можуть розповсюджуватися на операції, що здійснювалися впродовж багатьох попередніх років.

"Повістки, обвинувальні висновки, конфіскація активів, судові рішення і обмеження на пересування вдарять туди, де навіть найгрубіші хулігани відчувають біль - по гаманцю", - пише Д.РІВКІН, додаючи, що "уряди США та їх союзників можуть при цьому зазначити, що ці дії відповідають загальним зусиллям Заходу в боротьбі з приватною і державною корупцією".

Д.РІВКІН є партнером у вашингтонській юридичній фірмі Baker Hostetler. У його офіційній біографії повідомляється, що з 1991 по 1993 роки він працював юристом у Білому домі в адміністрації Дж.БУША-старшого, а до цього був юридичним радником у Дж.БУША-старшого, коли той обіймав пост віце-президента США в адміністрації Рональда Рейгана. Д.РІВКІН раніше працював в Міністерстві енергетики США, а також у Міністерстві юстиції США.