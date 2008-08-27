У Києві прощаються з Михайлом Сиротою
11:19, 27 серпня 2008Політика
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Очікується прибуття Ющенка і Тимошенко
|Михайло Сирота
Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії присутні, окрім родичів, народні депутати різних скликань, міністри, посадовці.
Очікується, що на церемонію прощання також прибудуть Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат України М.Сирота (фракція Блоку Литвина) загинув увечері 25 серпня під час ДТП у Київській області.
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