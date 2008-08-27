У Києві прощаються з Михайлом Сиротою

У Києві, у клубі Кабінету міністрів України, проходить церемонія прощання з народним депутатом Михайлом Сиротою.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії присутні, окрім родичів, народні депутати різних скликань, міністри, посадовці.

Очікується, що на церемонію прощання також прибудуть Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України М.Сирота (фракція Блоку Литвина) загинув увечері 25 серпня під час ДТП у Київській області.