Естонія розмістила грузинські сайти на своїх серверах

Естонія розмістила на своїх серверах три грузинські інтернет-сайти, щоб захистити їх від можливих кібер-атак, повідомив естонський державний центр розвитку інфосистем.

В якості гуманітарної допомоги Грузії Естонія розмістила на своїх серверах сайти МЗС Грузії, Національного банку і порталу новин Civil Georgia. Грузинські сайти також розміщені і на серверах інших країн світу, зокрема, в Польщі і Франції.

Естонія також направила до Грузії двох фахівців з інфобезпеки, в завдання яких входить допомога в налагодженні роботи сайтів грузинських державних установ, щоб забезпечити надійний доступ до них зарубіжних користувачів.

Газета.ру