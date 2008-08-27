У СБУ знають, хто погрожував Балозі фізичною розправою

Служба безпеки України встановила особу, яка підозрюється у вчиненні погроз фізичної розправи на адресу голови Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«На сьогодні встановлено особу, яка підозрюється у вчиненні погроз та з’ясовується, чи не пов’язані вони з державною діяльністю глави Секретаріату, тобто чи не були вони здійснені з метою вплинути на прийняття тих чи інших державних рішень», - зазначила М.ОСТАПЕНКО.

Водночас вона пояснила, що приводом для перевірки СБУ стало звернення від 24 червня ц.р. В.БАЛОГИ про надходження від керівництва Кабінету міністрів України погроз на його адресу щодо фізичної розправи. На підставі закону України «Про боротьбу з тероризмом» відповідними підрозділами СБУ ця інформація ретельно перевірялася.

Крім того, спільно з Управлінням Державної охорони було вжито додаткових заходів з недопущення можливого терористичного прояву тощо.