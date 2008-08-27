СБУ заспокоїла Тимошенко: замах - зірвано, підозрюваний - втік

Служба безпеки України в процесі перевірки інформації колишнього керівника Головного управління Секретаріату Президента з питань діяльності правоохоронних органів Валерія ГЕЛЕТЕЯ попередила вчинення групою осіб замаху на прем’єр-міністра, лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО, який планувалося здійснити під час виборчої кампанії 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Таким чином злочинні наміри були зірвані, але головний підозрюваний (хто саме не уточняється - УНІАН) знаходиться за кордоном. Наразі Ю.ТИМОШЕНКО нічого не загрожує», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня 2007 року на той час керівник Головного управління Секретаріату Президента з питань діяльності правоохоронних органів Валерій ГЕЛЕТЕЙ повідомив, що Секретаріат глави держави має матеріали, в яких розписані схеми дестабілізації в суспільстві і схеми замахів на відомих українських політиків, зокрема лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, лідера Громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА та інших.

24 травня прес-центр СБУ повідомив, що Служба безпеки порушила кримінальну справу за результатами перевірки інформації В.ГЕЛЕТЕЯ про підготовку замахів на політиків.