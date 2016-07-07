Рада не включила до порядку денного законопроект про спецконфіскацію

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного сесії та ухвалення рішення щодо цього законопроекту проголосували лише 172 народних депутатів із 314, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом, зокрема, у Цивільному кодексі України встановлюється, що право власності припиняється у разі стягнення необгрунтованих активів у дохід держави.

Читайте такожЛуценко про проект закону щодо спецконфіскації: відповідає "букві і духу українського законодавства"

Визначається, що особу може бути позбавлено права власності на необгрунтовані активи шляхом їх стягнення в дохід держави за рішенням суду.

Як повідомляв УНІАН, представництво Євросоюзу в Україні дало оцінку законопроекту №4811 щодо спецконфіскації на користь держави активів, отриманих корупційним шляхом, й визначило його таким, що не відповідає європейським стандартам.