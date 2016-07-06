Представництво ЄС в Україні: проект закону про спецконфіскацію не відповідає європейським стандартам
Представництво Євросоюзу в Україні дало оцінку законопроекту №4811 щодо спецконфіскації на користь держави активів, отриманих корупційним шляхом.
"Удосконалення законодавства з повернення активів, яким також передбачені процедури конфіскації, було і є одним із зобов’язань, які взяла на себе українська влада у рамках процесу візової лібералізації", - говориться у повідомленні, опублікованному представництвом.
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"Представництво ЄС хоче ще раз нагадати, що згідно зі своєю попередньою оцінкою пакету “безвізових” законів прийнятих Верховною Радою у лютому 2016, проект закону про конфіскацію (№4811) не містить вагомих гарантій захисту прав власності, що відповідало би стандартам ЄС", - наголошує організація.
"Це може радше бути сприйнято як поспішний крок у напрямі запровадження більш суворого та інтрузивного інструменту без необхідного дотримання принципу, що розвиток цих подій має протікати пліч-о-пліч з більшим захистом права на справедливий суд, прав власності та підвищеною стабільністю відносин власності", - підкреслює представництво ЄС.
Як повідомляв УНІАН, депутати коаліції відкликають з Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію та внесуть новий проект закону.