Сьогодні Рада має включити до порядку денного і ухвалити рішення щодо законопроекту про спецконфіскацію (наживо)
11:11, 07 липня 2016Політика
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Сьогодні Верховна Рада України має включити до порядку денного і ухвалити рішення щодо законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей стягнення в дохід держави необгрунтованих активів та таких, власник яких не встановлений (№4890).
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні також передбачається звільнити та призначити нових членів Ради Національного банку України.
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Розглядатиметься також низка законопроектів, які стосуються соціальних гарантій для військовослужбовців, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та амністії у 2016 році.
Серед іншого парламент сьогодні розгляне питання щодо переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.
Також народні депутати мають ухвалити календарний план проведення сесії Верховної Ради.
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