Сьогодні Рада має включити до порядку денного і ухвалити рішення щодо законопроекту про спецконфіскацію (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні також передбачається звільнити та призначити нових членів Ради Національного банку України.

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Розглядатиметься також низка законопроектів, які стосуються соціальних гарантій для військовослужбовців, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та амністії у 2016 році.

Серед іншого парламент сьогодні розгляне питання щодо переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Також народні депутати мають ухвалити календарний план проведення сесії Верховної Ради.