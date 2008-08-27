Генштаб РФ: Росія принципово не порушує договір щодо ЧФ РФ

13:51, 27 серпня 2008
Політика
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Позицію озвучив Ноговіцин

Росія буде й надалі суворо дотримуватися домовленостей з Україною щодо Чорноморському флоту.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил РФ генерал-полковник Анатолій НОГОВІЦИН, передає ПРАЙМ-ТАСС.

"Росія не має наміру виводити Чорноморський флот з Севастополя до завершення терміну двостороннього договору з Україною в 2017 році", - зазначив він.

"У нас є в двосторонньому форматі договір з українською стороною, ми його в жодному з напрямів не порушуємо принципово, є й терміни перебування нашого флоту", - сказав А.НОГОВІЦИН.

"Подивимося, як все розвиватиметься. Ми дотримуємося зобов`язань російської сторони щодо умов і термінів Чорноморського флоту неухильно, це наша принципова позиція", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні на виконання Указу Президента затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Росії, який перебуває на території України.

За словами міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА: «Зараз порядок ми відпрацьовуємо разом з представниками Чорноморського флоту, йде технічна робота – кому і як подавати заявки, в якій формі».

Він також зазначив, що порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Росії, який перебуває на території України, буде затверджено постановою уряду. «В постанові міститимуться форми заявок. Це стосується і прикордонників, і митниці, і Міністерства закордонних справ, і, звичайно, Міністерства оборони – там має бути інформування Генерального штабу», - пояснив він.

Нагадаємо, 13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Росії, що перебувають на території України.

Крім того, глава Української держави затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту РФ поза місцями їх дислокації на території України.

 

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