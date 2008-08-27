Тимошенко: сьогодні уряд ухвалив доленосне для України рішення

Кабінет Міністрів України майже наполовину знизив собівартість будівництва житла, скасувавши низку податків і зборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні після засідання Кабміну прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, на сьогодні з вартості побудованого житла 50% становлять реальні витрати на будівельні матеріали та інше, а інші 50% - накрутки та побори, зокрема, безплатна передача квартир місту, збори на розвиток транспортної та соціальної інфраструктури, відрахування на розвиток і зміцнення бази пожежної охорони і плата за підключення до електромереж.

«49,5% обсягу вартості будівництва – це побори, запроваджені незаконно, запроваджені підзаконними актами. Сьогодні ми скасували ці побори, залишивши мінімум, без якого не можна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр заявила, що замість 49,5% такі збори становитимуть 4% для житлового фонду і замість 37,5% - 5% для нежитлової нерухомості.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ухвалене рішення доленосне для України. Вона зазначила, що сьогодні галузь будівництва перебуває в стагнації, і прийняті рішення підштовхнуть розвиток галузі.