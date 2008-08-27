У Києві попрощалися з Михайлом Сиротою (фоторепортаж)
17:30, 27 серпня 2008Політика
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Нардеп загинув у ДТП
Церемонія прощання з народним депутатом Михайлом Сиротою відбувалася у клубі Кабінету міністрів України. Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії були присутні, окрім родичів, Президент України, прем`єр-міністр, народні депутати різних скликань, міністри, посадовці.
Панахида по покійному відбулася у Києво-Печерській Лаврі.
Поховали Михайла Сироту на Байковому кладовищі Києва.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат України М.Сирота (фракція Блоку Литвина) загинув увечері 25 серпня під час ДТП у Київській області.
Фото Олександра Синиці/УНІАН
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