Ющенко наголошує, що парламент має врахувати його пріоритети

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Верховна Рада під час ухвалення змін до державного бюджету на 2008 рік має врахувати визначені ним пріоритети.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ напередодні відкриття чергової сесії парламенту.

В.ЮЩЕНКО звернув увагу на необхідність ухвалення змін до державного бюджету 2008 року. Як відомо, на розгляді у Верховній Раді знаходиться урядовий законопроект «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (реєстр. № 2713 від 07.07.2008) та однойменний проект, внесений Президентом України (реєстр. № 2713-1 від 10.07.2008).

Обидва законопроекти відповідно до прийнятого парламентом рішення були направлені на доопрацювання до профільного комітету.

Президент вважає, що ці законопроекти потребують корегування з урахуванням тих змін, що були ухвалені парламентом для подолання наслідків стихійного лиха.

Окрім того, щоб вкотре не затягувати бюджетний процес, Президент України пропонує голові ВР, щоб цей законопроект був терміново доопрацьований саме в бюджетному комітеті парламенту, не чекаючи подання нового законопроекту від уряду. При цьому мають бути враховані вже прийняті парламентом зміни, і 5 млрд. грн., спрямованих на подолання наслідків повені, вилучені з ресурсної бази бюджету, а решта розподілені, у тому числі з урахуванням тих пріоритетів, які визначав у своєму законопроекті Президент України.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада України направила на розгляд бюджетного комітету урядовий і президентський законопроекти щодо внесення змін до державного бюджету на 2008 рік для підготовки до повторного першого читання.

31 липня парламент на своєму позачерговому засіданні ухвалив закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік, що передбачає збільшення витратної частини бюджету на 5,802 млрд. грн. Ці кошти було направлено на подолання наслідків повені в шести областях України.