Тимошенко їде у Кіровоградську область

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні відвідає з одноденною робочою поїздкою Кіровоградську область.

Як передає кореспондент УНІАН, глава уряду планує ознайомитись з роботою державного підприємства «Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд» у селі Олексіївка Маловисківського району.

Крім того, згідно з програмою перебування Ю.ТИМОШЕНКО у Кіровоградській області має намір взяти участь в урочистому мітингу з нагоди Дня шахтаря.

Довідка УНІАН: Проект будівництва підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд затверджений розпорядженням Кабінету міністрів №256-р від 9 червня 2000 року. Кошторисна вартість будівництва у цінах 1997 року становить 1,620 млрд. грн., у тому числі вартість промислового будівництва – 1,031 млрд. грн., житла та інших об’єктів соціальної сфери – 588,3 млн. грн.

Будівництво цього підприємства розпочато у 1980 році та законсервоване у 1988 році. З 2001 року будівництво відновлено за рахунок коштів державного бюджету та Фонду ядерно-паливного циклу.

Завершення будівництва підприємства з виходом на проектну потужність заплановано на 2012-2014 роки.