"Дуже ганебний випадок": в.о. глави МОЗ прокоментував затримання свого заступника
Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський назвав неприпустимими спроби заробляти кошти на житті хворих.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві, коментуючи затримання свого заступника Романа Василишина.
"Це дуже прикрий випадок, дуже ганебний випадок, який, власне, є неприпустимим ні для посадовця такого високого рівня, ні для будь-кого, хто таким чином пробував наживатися та вибудовувати ті незаконні схеми отримання кошті,в по яких зараз підозрюється Василишин та його посібник", - сказав в.о. міністра.
Читайте такожХолодницький застерігає, що справа "суперхабарника" МОЗ може провалитись
"Для мене особисто і для колективу МОЗ, і переконаний, що для переважної більшості медиків нашої країни, спроби заробляти кошти на житті хворих є неприпустимими", - наголосив Шафранський.
Як повідомляв УНІАН, у Києві затримано заступника міністра охорони здоров’я, який вимагав побори з лікарів за можливість робити операції у столичній Олександрівській лікарні.
За словами генпрокурора Юрія Луценка, Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. Директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.