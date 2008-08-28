Українські олімпійці прославляли державу, якої не існує?

Народний депутат Микола ТОМЕНКО вважає, що виступи українських спортсменів на Олімпіаді показали необхідність розвитку в державі фізкультури і масового спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, на цьому він наголосив, перебуваючи в Луцьку, де разом з міським головою Богданом ШИБОЮ взяв участь у відкритті універсального спортивного майданчика в одному з мікрорайонів міста, а також тенісного комплексу «Олімпіа».

«Ми горді виступом нашої збірної на Олімпіаді в Пекіні, але повинні розуміти, що аналіз результатів виступів наших спортсменів дає підстави твердити, що ми маємо надзвичайно серйозні проблеми в тих видах спорту, успіх яких неможливий без серйозної роботи в дитячому та масовому спорті», - зауважив депутат.

Він нагадав, що Україна навіть не потрапила до учасників Олімпіади в жодному з ігрових видів спорту, що свідчить про фактичний занепад масової підтримки занять ігровими видами спорту та відсутність відповідної інфраструктури. Також показово, зазначив депутат, що в одному з найбільш профінансованих державою видів спорту – плаванні – Україною не здобуто жодної медалі.

За словами М.ТОМЕНКА, таких прикладів багато, і вони свідчать про одне: без відродження системної роботи у фізичній культурі та розвитку масового спорту буде надзвичайно важко конкурувати у спорті, а найголовніше – формувати здорову націю.

На думку М.ТОМЕНКА, Луцьк в даному випадку є одним із позитивних прикладів у цьому питанні, оскільки міська влада системно підійшла до відродження спортивної інфраструктури. Народний депутат звернув увагу на правильність підходу, що стосується вкладання коштів в якісні універсальні ігрові майданчики, на яких можна займатися футболом, баскетболом, гандболом, волейболом та тенісом.

«Також одночасно зі спортивним майданчиком тут було відкрито і дитячий майданчик, що дозволяє створити своєрідну систему комплексного оздоровлення в житловому мікрорайоні. Крім того, зараз продумується система відродження організаторів фізичної культури і спорту, оскільки зрозуміло, що без підготовлених організаторів самі спортивні майданчики не є достатньою умовою, щоб повернути молодих людей до занять спортом», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він підкреслив важливість активної роботи місцевої влади та бізнесу у цьому напрямку, оскільки проекти централізованого фінансування через Міністерство сім’ї, молоді та спорту показали свою невелику ефективність: з одного боку, здебільшого фінансуються лише футбольні майданчики, з іншого – існує маса зловживань при використанні таких коштів. «Тому більш правильно затверджувати міські програми відродження спортивної інфраструктури та стимулювати місцевий бізнес вкладати кошти в оздоровлення та спорт», - вважає М.ТОМЕНКО.

На його переконання, за умов відродження фізичної культури та масового спортивного руху в Україні можна буде сподіватися не лише на героїзм наших спортсменів та їх тренерів на спортивних змаганнях, а на об’єктивні передумови перемог на міжнародній арені. «Адже чиновники на цьогорічній Олімпіаді навіть не змогли забезпечити українську збірну спортивною формою із правильною назвою нашої країни. Тому виявилося, що наші спортсмени, виступаючи з перевернутою літерою «N», прославляли назву держави, якої не існує в природі», - сказав М.ТОМЕНКО.