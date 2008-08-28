Балога думає, що Тимошенко даремно жартує

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО занадто захопилася гумористичним реагуванням на серйозні запитання.

Така позиція глави Секретаріату Президента розміщена на офіційному сайті Президента України.

«Останнім часом Юлія ТИМОШЕНКО взяла за звичку відповідати жартами на вельми серйозні зауваження, які стосуються її діяльності. Це свідчить або про нездатність вирішувати проблеми, або про байдужість до людського горя і втрат», - заявив В.БАЛОГА.

“Він підкреслив, що до руйнівних наслідків повені, до постійних проблем із загорянням боєприпасів призводить невиконання Кабінетом міністрів численних рішень Ради національної безпеки і оборони України, невчасне і неповне виділення коштів для фінансування державних програм, спрямованих, зокрема, на попередження повеней та стихійних лих, на утилізацію боєприпасів. Таке ставлення уряду створює надто серйозну проблему, щоби його керівник могла легковажно віджартовуватись”, - йдеться у повідомленні.

При цьому підкреслюється, що “ця проблема вимагає відповіді по суті”.

Зокрема, глава президентського Секретаріату заявив: «Ці питання мали б стати об`єктом прискіпливої уваги правоохоронних органів. Час пошуку стрілочників давно минув. Варто нарешті назвати прізвища посадовців, чия злочинна недбалість або звичка спрямовувати мільйони бюджетних коштів не за призначенням вже коштували Україні людських життів та мільярдних збитків».