Дуда візьме участь у святкуванні 25-ї річниці незалежності України у Києві

Про це повідомляється у Twitter Канцелярії польського президента.

«Анджей Дуда 24 серпня буде в Києві, де він візьме участь у святкуванні 25-ї річниці незалежності України», - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що Дуда зустрівся з президентом України Петром Порошенком та подякував за те, що в п'ятницю він вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії.

В свою чергу прес-служба українського президента повідомляє, що Дуда візьме участь у святкування 25-ї річниці незалежності держави на запрошення Порошенка. Крім того, наголошується, що Дуда назвав вшанування жертв Волинської трагедії Порошенком «дуже потужним жестом, який розпочне новий етап у стосунках між українським та польським народами». В свою чергу президент України запропонував польському колезі разом відвідати польське село Сагринь, де поховані загиблі українці.

Також, повідомляє прес-служба президента України, співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації та низки питань двосторонніх взаємовідносин. Глава Української держави висловив вдячність польському колезі за запрошення на Саміт країн НАТО та проведення у рамках цього заходу засідання Комісії Україна – НАТО на найвищому рівні.

«Співрозмовники високо оцінили рівень двостороннього співробітництва у сфері оборони. В цьому контексті було відзначено важливість укладення двосторонньої угоди про співробітництво в сфері оборони. Лідери також наголосили на важливості спільного успішного досвіду взаємодії в рамках українсько-польсько-литовської бригади», - йдеться у повідомленні прес-служби українського президента.