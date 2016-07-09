Порошенко поклав на Росію відповідальність за те, що Мінські угоди не виконуються
Президент України Петро Порошенко поклав на Росію відповідальність за те, що Мінські угоди не виконуються.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у Варшаві.
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«Нові виклики, особливо російської агресії (проти України - УНІАН) є викликами для безпеки Північноатлантичного альянсу», - заявив Порошенко.
«Ми обговорили ситуацію безпеки в Україні, а також можливості подальшого тиску на Росію, щоб Росія припинила агресивну політику щодо України та інших країн», - додав президент.
«Я думаю, що всі розуміють, що саме Росія відповідальна за те, що Мінські угоди не виконуються», - зауважив Порошенко.