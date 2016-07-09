Порошенко поклав на Росію відповідальність за те, що Мінські угоди не виконуються

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у Варшаві.

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«Нові виклики, особливо російської агресії (проти України - УНІАН) є викликами для безпеки Північноатлантичного альянсу», - заявив Порошенко.

«Ми обговорили ситуацію безпеки в Україні, а також можливості подальшого тиску на Росію, щоб Росія припинила агресивну політику щодо України та інших країн», - додав президент.

«Я думаю, що всі розуміють, що саме Росія відповідальна за те, що Мінські угоди не виконуються», - зауважив Порошенко.