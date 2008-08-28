Триває візит Богатирьової до США

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА розпочала другу частину робочого візиту до США.

Як повідомили УНІАН у Апараті РНБО, програмою цієї частини візиту передбачені зустрічі Р.БОГАТИРЬОВОЇ з представниками нинішньої Адміністрації США, керівниками впливових неурядових організацій.

Напередодні секретар РНБО взяла участь у Міжнародному форумі лідерів, що проходив у м. Денвер, під час якого вона мала низку зустрічей із впливовими політичними діячами, зокрема, вона обговорила сучасну політичну ситуацію із представниками кандидата у Президенти США від Демократичної партії Барака ОБАМИ. Так, у ході зустрічі із Д.ТЕДСТРУМОМ (радником з питань України, Білорусі та Молдови), Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що політика України стосовно військового конфлікту в Грузії базується винятково на дотриманні міжнародного права і продиктована національними інтересами. “Ми би хотіли бачити Росію другом і ефективним стратегічним партнером України. Це завжди можливо, коли відносини будуються не тільки на традиціях і спільній історії, але й на принципах рівності, взаємоповаги, довіри та праві народів на самовизначення і територіальну цілісність”, – сказала секретар РНБО, висловивши сподівання на те, що військовий конфлікт на Кавказі буде вирішений політичними інструментами, що забезпечить стабільність і безпеку розвитку Причорноморського регіону, в якому є стратегічні інтереси України.

В цьому контексті вона також зазначила, що тема пошуку ефективної системи колективної безпеки як моделі відповіді на останні виклики буде детального обговорена на жовтневому самміті ГУАМ. На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, подальше розширення ГУАМ як нової моделі колективної безпеки є одним із можливих рішень подолання кризи, що має знизити температуру в стосунках між країнами - сусідами регіону.

Також секретар РНБО зазначила, що розширення ГУАМ разом із активним запуском нафтопроводу «Одеса-Броди» надасть додаткові гарантії в частині енергетичної незалежності та безпеки Чорноморського регіону і Європейського континенту в цілому.

Тема проекції кавказького конфлікту на Крим була чільною у розмові Р.БОГАТИРЬОВОЇ з головним радником Б.ОБАМИ із зовнішньополітичних питань С.ПАУЕР і послом зі спеціальних доручень Р.ХОЛБРУКОМ. На переконання співрозмовників, поширення сепаратизму на територію України, як і штучне його розпалювання, не має жодних перспектив. Представники США під час діалогу висловили особливу стурбованість політикою Росії в Чорноморсько-Каспійському регіоні.

Своєю чергою секретар РНБО України, зважаючи на те, що незабаром США матимуть нового Президента, підкреслила необхідність тісного співробітництва та інституціалізації відносин на рівні Президентів двох країн.

Крім того, Р.БОГАТИРЬОВА обговорила питання європейських та євроатлантичних перспектив України із головою Національного демократичного інституту Мадлен ОЛБРАЙТ. Секретар РНБО вкотре наголосила, що прагнучи отримати ПДЧ в НАТО Київ не діє проти когось, а, навпаки, своїм прикладом закликає долучитися до цивілізованих правил міжнародної гри якомога більше учасників. При цьому Україна враховує і буде враховувати національні інтереси країн-сусідів і готова як до широкоформатних консультацій, так і до компромісів у питанні реалізації своїх стратегічних планів.

Також Р.БОГАТИРЬОВА відвідала Конвент Демократичної партії США, який проходив у Денвері, де відбулося офіційне висунення кандидата на посаду Президента США від демократів Б.ОБАМИ.

Як повідомлялося, візит секретаря Ради національної безпеки і оборони України до США триватиме до 30 серпня. Програмою візиту, зокрема, передбачено, що Р.БОГАТИРЬОВА дасть розширені інтерв’ю «Голосу Америки» і телерадіокомпанії BBC.